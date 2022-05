Aggiornamento GPS graduatorie provinciali e di istituto, scadenza 31 maggio: video guida, FaQ e question time. AGGIORNATO (Di domenica 29 maggio 2022) GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 e la nota di avvio alle operazioni. Le domande si presenteranno su Istanze online dal 12 maggio al 31 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 29 maggio 2022) GPSe diper le supplenze anni scolastici 2022/23 e 2023/24: pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 112 del 62022 e la nota di avvio alle operazioni. Le domande si presenteranno su Istanze online dal 12al 31. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie GPS: docente iscritto dal 2020 deve inserire “24 CFU” o “precedente inserimento” nell’aggiornamento? - orizzontescuola : Aggiornamento GPS, errore commesso nel 2020 nel servizio: come risolvere [VIDEO] - AniefTorino : Aggiornamento GPS, errore commesso nel 2020 nel servizio: come risolvere [VIDEO] - PrincipeKamar : @Pantalaimon83 L'idoneo prende 3 punti in graduatoria GPS, ma per l'attuale aggiornamento delle graduatorie può ess… - scuolainforma : Aggiornamento Gps, dove e quando visualizzare il punteggio -