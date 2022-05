AAA cercasi compagno per Vlahovic: pronto un ritorno in Serie A (Di domenica 29 maggio 2022) Dusan Vlahovic è stato un grande acquisto, ma da solo non può fare molto e dunque sarà necessario trovare un suo partner adatto in attacco. Quando la Juventus ha acquistato nel mercato di gennaio Dusan Vlahovic si scatenò davvero una mania che non si vedeva dall’acquisto di Cristiano Ronaldo, tanto è vero che qualcuno era addirittura convinto che con l’arrivo del serbo i bianconeri potessero tornare incredibilmente in lotta per lo scudetto, cosa che però non poteva accadere considerando come da solo il balcanico non potesse risolvere tutti i mali della Juventus, per questo motivo in estate ci sarà un grosso acquisto per poter creare una copia da sogno. Dusan Vlahovic Juventus (LaPresse)La Juventus ha assoluto bisogno di dover tornare a essere la squadra dominatrice del calcio italiano, perché dopo 9 anni consecutivi in vetta è stato ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 29 maggio 2022) Dusanè stato un grande acquisto, ma da solo non può fare molto e dunque sarà necessario trovare un suo partner adatto in attacco. Quando la Juventus ha acquistato nel mercato di gennaio Dusansi scatenò davvero una mania che non si vedeva dall’acquisto di Cristiano Ronaldo, tanto è vero che qualcuno era addirittura convinto che con l’arrivo del serbo i bianconeri potessero tornare incredibilmente in lotta per lo scudetto, cosa che però non poteva accadere considerando come da solo il balcanico non potesse risolvere tutti i mali della Juventus, per questo motivo in estate ci sarà un grosso acquisto per poter creare una copia da sogno. DusanJuventus (LaPresse)La Juventus ha assoluto bisogno di dover tornare a essere la squadra dominatrice del calcio italiano, perché dopo 9 anni consecutivi in vetta è stato ...

Advertising

RobertoBurioni : AAA cercasi. - soloxilgf : AAA JERUMENTARIO CERCASI...esiste ancora ??. Mi mette il link per favore ?? Grazie #jeru - CyberSpampi : @Dio AAA cercasi bagnini a Messina, lidi in panne - Gazzetta del Sud - _Tony13___ : AAA cercasi nascondiglio per salvare l'ultimo tassello di faccia che rimane a ste tipe. Ci si professa fan ma in re… - C_ALE69 : @armagio MISTER STRAORDINERIO aaa casa di riposo cercasi -