Zelensky | “Donbass tornerà ucraino”

(Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Ilsarà”. Lo ha detto il presidenteVolodymyrin un discorso video nel quale ha ammesso la ”situazione molto difficile nel”, la regione orientale dell’Ucraina dove le forze armate russe hanno intensificato l’offensiva e rivendicato conquiste. ”La Russia non dovrebbe pensare che terrà sotto il loro controllo le città di Lyman o Sievierodonetsk poiché alla fine torneranno in Ucraina”, ha detto. “Ecco perché dobbiamo aumentare la nostra difesa, aumentare la nostra resistenza e ilsarà di nuovo. Anche se la Russia porterà tutte le sofferenze e la rovina nel, ricostruiremo ogni città, ogni comunità”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Italia Sera.

