"Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta" lo schifo dei tifosi della Roma (Di sabato 28 maggio 2022) La festa dei tifosi della Roma per la vittoria della Conference League macchiata dai cori beceri contro Napoli. Continuano ad emergere sui social i cori dei tifosi giallorossi che invece di godere della vittoria della propria squadra, hanno deciso di festeggiare augurando la morte dei napoletani. "Il mio sogno esaudirò: Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta" cantano allegri e felici i tifosi della Roma il giorno dopo la vittoria Uefa Conference League, mentre il pullman scoperto della squadra fa il suo passaggio trionfale per le strade della città, in mezzo a migliaia di ...

annatrieste : Cari tifosi @OfficialASRoma che per festeggiare avete inneggiato al Vesuvio, ha detto il Vesuvio che non ha eruttat… - antonio_gaito : “Vesuvio erutta, tutta #Napoli è distrutta” ????????? #Roma #ASRoma - AndreaStair : RT @antonio_gaito: “Vesuvio erutta, tutta #Napoli è distrutta” ????????? #Roma #ASRoma - napolipiucom : 'Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta' lo schifo dei tifosi della Roma #ConferenceLeague #Roma… - csch78 : @Sisifo1900 @andreapurgatori @repubblica È ben più di una macchia: non solo magliette e bandiera a richiamo iconogr… -