Vaiolo delle scimmie: di cosa si tratta esattamente? (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo due anni trascorsi a parlare di Covid, una nuova malattia si sta affacciando all’orizzonte. Ma cos’è, esattamente, il Vaiolo delle scimmie? Cerchiamo di capire meglio. Cos’è il Vaiolo delle scimmie? Cominciamo con il premettere una cosa importante: purtroppo, il cosiddetto Vaiolo delle scimmie è endemico in Africa, mentre sono stati registrati solo nell’ultimo mese Leggi su periodicodaily (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo due anni trascorsi a parlare di Covid, una nuova malattia si sta affacciando all’orizzonte. Ma cos’è,, il? Cerchiamo di capire meglio. Cos’è il? Cominciamo con il premettere unaimportante: purtroppo, il cosiddettoè endemico in Africa, mentre sono stati registrati solo nell’ultimo mese

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I È stato isolato al laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell'os… - Agenzia_Ansa : Anche sul vaiolo delle scimmie sono nate online false teorie. C'è chi ha propugnato la tesi secondo la quale sia in… - Adnkronos : #Vaiolodellescimmie, Costa: 'Disponibilità di oltre 5 milioni di dosi di vaccino, pronti a procedere qualora ve ne… - PinascoDanilo : RT @FPanunzi: La Gismondo rassicura sul vaiolo delle scimmie. Vi confesso che prima di sentirla non ero per niente preoccupato. - VeganKiki : RT @giusepp64853114: Stefano Montanari, il vaiolo delle scimmie è una patologia che noi conosciamo da almeno 60 anni. Se uno non discorrere… -