Ucraina | Tajani “Sì a corridoi verdi per salvare vite”

Leggi su quotidianodiragusa

(Di sabato 28 maggio 2022) Roma – “Il grano deve essere mandato dove serve, noi abbiamo un problema di fame in Africa dove ci sono paesi che rischiano di vedere rivolte sociali e difficoltà di tipo alimentare.Qui si tratta di far mangiare milioni di persone ed è per questo che bisogna fare in mondo che quel grano arrivi in Africa.Isono una via che va percorsa, qui si tratta diumane”.Così il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, ospite a Mattino Cinque News su Canale 5.– foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). San Giorgio torna a riabbracciare fedeli a Ragusa Pilota di rally accusa malore in auto e muore: guidava con la figlia accanto Propaganda Stato Islamico, perquisizioni a Ragusa La Sagra della ricotta a Corleone L'articolo proviene da Quotidiano di ...