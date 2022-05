Ucraina, Russia abolisce limite di età per militari (Di sabato 28 maggio 2022) La Duma russa, mentre è in corso la guerra in Ucraina, ha approvato in tre letture una legge che abolisce il limite di età per concludere il primo contratto di servizio militare in Russia. I militari ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) La Duma russa, mentre è in corso la guerra in, ha approvato in tre letture una legge cheildi età per concludere il primo contratto di servizio militare in. I...

