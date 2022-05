Tina Cipollari sotto shock | “Uno sgorbio di donna!” | Regia costretta censurare VIDEO

Leggi su direttanews

(Di sabato 28 maggio 2022) Accuse forti a Uomini e Donne, durante l’ultima puntata andata in onda c’è stata la conclusione dello scontro: i due non sono riusciti a chiarirsi.imbufalita / Screenshot Witty TVDurante l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda a scontrarsi sono stati Riccardo Guarnieri e Ida Platano, il cavaliere ha specificato di non essere più innamorato di lei come un tempo, insomma, nessuna novità da questo punto di vista. Dopo aver discusso a lungo al centro dello studio, anche il pubblico si è dichiarato stufo e ha capito che tra i due non ci sarà mai un futuro possibile. A questo punto la protagonista della puntata è diventata invece. Maria De Filippi, infatti, ha rivelato pubblicamente che il cavaliere con il quale aveva discusso nei giorni scorsi ha ammesso di essersi comportato male, ...