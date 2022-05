Rosamaria Caputi, la disperazione di una mamma: “Non mi affittano casa perché ho un figlio autistico” (Di sabato 28 maggio 2022) Se non fosse sua mamma a raccontarlo, si farebbe fatica a crederci. Francesco, 11 anni, è un bambino a cui è stato diagnosticato uno spettro autistico. Il piccolo è figlio di Rosamaria Caputi, 54 anni, catanese, ex attrice di teatro, trasferitasi da anni a Roma per inseguire il suo sogno professionale. Rimasta vedova, mamma di tre figli, a fine giugno dovrà lasciare casa. Per questo, già da tempo, Rosamaria si è messa alla ricerca di una nuova casa, sempre a Roma. Ma la ricerca è più facile a dirsi che a farsi, perché come ha denunciato la stessa ex attrice di teatro sui social: “Non mi affittano casa perché ho un figlio autistico“, ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 28 maggio 2022) Se non fosse suaa raccontarlo, si farebbe fatica a crederci. Francesco, 11 anni, è un bambino a cui è stato diagnosticato uno spettro. Il piccolo èdi, 54 anni, catanese, ex attrice di teatro, trasferitasi da anni a Roma per inseguire il suo sogno professionale. Rimasta vedova,di tre figli, a fine giugno dovrà lasciare. Per questo, già da tempo,si è messa alla ricerca di una nuova, sempre a Roma. Ma la ricerca è più facile a dirsi che a farsi,come ha denunciato la stessa ex attrice di teatro sui social: “Non miho un“, ...

