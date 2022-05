Ragusa, il caso del quadro di Caravaggio approda in Consiglio comunale (Di sabato 28 maggio 2022) Ragusa – Il martellante fuoco di fila delle opposizioni consiliari sulla autenticità o meno del quadro del Caravaggio esposto alla Badìa, sia con comunicati che con interventi in aula consiliare nel corso della seduta del civico consesso di mercoledì 25 maggio , un risultato l’ha intanto e comunque ottenuto, quello di indurre il sindaco Peppe Cassì ad assicurare che per il momento viene bloccato il contributo comunale di sei mila euro agli organizzatori della mostra che vede al centro dell’attenzione il ‘San Giovanni Battista giacente’ di dubbia e contestata attribuzione al Merisi.I rappresentanti delle forze di opposizione consiliare Sergio Firrincieli del M5s, Mario Chiavola del Pd, Gianni Iurato di Ragusa Prossima e Giorgio Mirabella di Insieme, dopo un primo tentativo di affrontare la questione in ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 28 maggio 2022)– Il martellante fuoco di fila delle opposizioni consiliari sulla autenticità o meno deldelesposto alla Badìa, sia con comunicati che con interventi in aula consiliare nel corso della seduta del civico consesso di mercoledì 25 maggio , un risultato l’ha intanto e comunque ottenuto, quello di indurre il sindaco Peppe Cassì ad assicurare che per il momento viene bloccato il contributodi sei mila euro agli organizzatori della mostra che vede al centro dell’attenzione il ‘San Giovanni Battista giacente’ di dubbia e contestata attribuzione al Merisi.I rappresentanti delle forze di opposizione consiliare Sergio Firrincieli del M5s, Mario Chiavola del Pd, Gianni Iurato diProssima e Giorgio Mirabella di Insieme, dopo un primo tentativo di affrontare la questione in ...

