Moto3, GP Italia 2022: gli highlights delle qualifiche. Pole per Deniz Öncü, Foggia in prima fila – VIDEO (Di sabato 28 maggio 2022) Appena 97 millesimi hanno consentito a Deniz Öncü di conquistare la Pole position al Gran Premio d'Italia 2022: il suo miglior giro, durante il Q2, chiuso in 1:56.811 gli ha permesso di agguantare la prima posizione in griglia di partenza per la gara di domani. Secondo tempo (con il ritardo precedentemente citato) per Daniel Holgado, con l'azzurro Dennis Foggia (che nelle prove libere aveva mostrato un gran passo) a completare la prima fila al Mugello. Il turco della Red Bull KTM Tech 3 ha piazzato un giro praticamente perfetto; lo spagnolo ha dato il massimo ma ha dovuto accodarsi per 97 millesimi. Da sottolineare, da un lato, la buona prestazione (l'ennesima, non si può più definire una sorpresa) di Riccardo Rossi che partirà ...

