Milan | Albertini | “Le parole di Maldini sono chiare e non vedo retropensieri | ha parlato di alzare l’asticella”

Advertising

cielorossonero : RT @MilanPress_it: Il pensiero dell'ex centrocampista rossonero #Albertini - infoitsport : Albertini alla Gazzetta: 'Non vedo un Milan senza Maldini' - Riccard17045943 : RT @MilanNewsit: Albertini alla Gazzetta: 'Non vedo un Milan senza Maldini' - gilnar76 : Albertini: «Pioli è stato bravo a non mettere fuori rosa Kessie» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - MilanPress_it : Il pensiero dell'ex centrocampista rossonero #Albertini -

Milan News

Demetrio, oggi presidente del Settore Tecnico della Figc , non ha smarrito il senso del ... in cui ha vinto - per inciso - tre Coppe dei Campioni con il. Ci ha aiutato a tratteggiare ...... e il particolare rafforza la convinzione che ildi Pioli abbia vinto di squadra e non per la ... il regista - mediano degli anni d'oro di Rivera, poi abbiamo virato su Demetrioe forse ... Albertini alla Gazzetta: "Non vedo un Milan senza Maldini" Demetrio Albertini, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport parlando della finale di CHampions League: "Bellissima, ricca di campioni. Due società, due tifoserie, ...Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha celebrato il lavoro di Paolo Maldini. Queste le sue parole: "Quando si pianifica il futuro bisogna sapere quali sono ...