Luisa Ranieri: «Napoli è una città feroce. Anche la gentilezza è cruda, non ha tratti borghesi» (Di sabato 28 maggio 2022) Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista Luisa Ranieri. Nata a Napoli, è andata via quando aveva 20 anni. Prima Milano, poi Parigi, infine si è fermata a Roma. In questi giorni è in Puglia per girare da protagonista la nuova serie televisiva dedicata a Lolita. Le chiedono di paragonare Napoli a Bari. «Ci sono tante differenze. Napoli è più aggressiva, ruggisce. Non a caso da quell’atmosfera di contrasti Anche violenti sono emersi scrittori, registi, personalità artistiche. Il dramma inevitabilmente forgia. Napoli è un unicum di colori, caos, vitalità ma è Anche una città feroce. Quando ci vado ho nelle prime 48 ore quasi una sensazione di paura e poi quando mi allontano sento il bisogno di tornare. Tutto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 maggio 2022) Sette, settimanale del Corriere della Sera, intervista. Nata a, è andata via quando aveva 20 anni. Prima Milano, poi Parigi, infine si è fermata a Roma. In questi giorni è in Puglia per girare da protagonista la nuova serie televisiva dedicata a Lolita. Le chiedono di paragonarea Bari. «Ci sono tante differenze.è più aggressiva, ruggisce. Non a caso da quell’atmosfera di contrastiviolenti sono emersi scrittori, registi, personalità artistiche. Il dramma inevitabilmente forgia.è un unicum di colori, caos, vitalità ma èuna. Quando ci vado ho nelle prime 48 ore quasi una sensazione di paura e poi quando mi allontano sento il bisogno di tornare. Tutto ...

