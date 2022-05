Lo staff di Gianluca Vacchi difende il proprio boss con un video su Instagram (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo le accuse mosse ai danni di Gianluca Vacchi da una sua ex colf, la quale sosteneva anche di essere stata costretta a ballare a tempo per alcuni video TikTok dell’imprenditore o quest’ultimo avrebbe “spaccato tutto”, il GV Life staff diffonde su Instagram un video con cui difende il proprio capo e la sua famiglia, contestando le parole della ex collega. “Siamo contrariati per quello che abbiamo letto e c’è scritto sui giornali perché non c’è niente di vero in quello che avete scritto o vi hanno detto. La nostra vita qui non trascorre tra una frustata e un insulto o qualcuno che ci tira una tazzina”. Sono in otto, tra uomini e donne, in t-shirt nera, in una delle sale da pranzo di casa Vacchi. Il video messaggio ... Leggi su diredonna (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo le accuse mosse ai danni dida una sua ex colf, la quale sosteneva anche di essere stata costretta a ballare a tempo per alcuniTikTok dell’imprenditore o quest’ultimo avrebbe “spaccato tutto”, il GV Lifediffonde suuncon cuiilcapo e la sua famiglia, contestando le parole della ex collega. “Siamo contrariati per quello che abbiamo letto e c’è scritto sui giornali perché non c’è niente di vero in quello che avete scritto o vi hanno detto. La nostra vita qui non trascorre tra una frustata e un insulto o qualcuno che ci tira una tazzina”. Sono in otto, tra uomini e donne, in t-shirt nera, in una delle sale da pranzo di casa. Ilmessaggio ...

