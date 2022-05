Liverpool, tifosi raggiungono la Francia in gommone dopo la cancellazione del volo (Di sabato 28 maggio 2022) Incredibile quanto fatto da un gruppo di tifosi del Liverpool che, vista la cancellazione del loro volo, hanno deciso di prendere un altro ‘mezzo’ per raggiungere Parigi. Pur di non perdersi la finale di Champions League contro il Real Madrid in programma questa sera nella capitale francese, hanno raggiunto la sede dell’incontro a bordo di un gommone, come riferito da Sky Sports UK. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Incredibile quanto fatto da un gruppo didelche, vista ladel loro, hanno deciso di prendere un altro ‘mezzo’ per raggiungere Parigi. Pur di non perdersi la finale di Champions League contro il Real Madrid in programma questa sera nella capitale francese, hanno raggiunto la sede dell’incontro a bordo di un, come riferito da Sky Sports UK. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, volo cancellato per alcuni tifosi: hanno raggiunto Parigi col gommone per la finale col… - gippu1 : Dalla Fan Zone dei tifosi del #Liverpool a Parigi. Questa specie di Quarto Stato di Pellizza da Volpedo con i Beatl… - ElTrattore : RT @calcioinglese: Alcuni tifosi del Liverpool stanno andando a Parigi con un barcone ?????? - bare_skri : ma tutta sta spocchia dei tifosi del Tottenham? Ripeto, Tottenham, nemmeno stessi parlando dei tifosi di Real Madrid o Liverpool. - sportface2016 : #UCL | #Liverpool, tifosi raggiungono la Francia in gommone dopo la cancellazione del volo -