LIVE Moto2, GP Italia 2022 in DIRETTA: al via le FP3 al Mugello! (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 10.59 I due continuano a discutere. 10.57 Subito un incidente, coinvolti due piloti, Gabriel Rodrigo e Marcos Ramirez. 10.55 BANDIERA VERDE! Cominciano le FP3 al Mugello! 10.53 Ci siamo, pochi istanti e inizierà la terza sessione di prove libere di Moto2 al Mugello. 10.50 Per gli azzurri, occhi puntati su chi ieri ha mostrato un buon passo, come Tony Arbolino (in netto miglioramento nelle FP2 rispetto alle FP1); come sempre, tutto si deciderà nei minuti finali con i time attack. 10.47 Meno di dieci minuti e partiranno le FP3, mentre le qualifiche sono in programma alle ore 15:10. 10.44 Attenzione da porre ai tempi dei primi quattordici piloti, che conquisteranno l’accesso diretto ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 10.59 I due continuano a discutere. 10.57 Subito un incidente, coinvolti due piloti, Gabriel Rodrigo e Marcos Ramirez. 10.55 BANDIERA VERDE! Cominciano le FP3 al10.53 Ci siamo, pochi istanti e inizierà la terza sessione di prove libere dial Mugello. 10.50 Per gli azzurri, occhi puntati su chi ieri ha mostrato un buon passo, come Tony Arbolino (in netto miglioramento nelle FP2 rispetto alle FP1); come sempre, tutto si deciderà nei minuti finali con i time attack. 10.47 Meno di dieci minuti e partiranno le FP3, mentre le qualifiche sono in programma alle ore 15:10. 10.44 Attenzione da porre ai tempi dei primi quattordici piloti, che conquisteranno l’accesso diretto ...

Advertising

infoitsport : LIVE Moto2, GP Italia 2022 in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Settimo e ottavo tempo per Niccolò Antonelli e Celestino Vietti - motograndprixit : #Moto2 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Settimo e ottavo tempo per Niccolò Antonelli e Celestino Vietti -