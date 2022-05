LIVE Liverpool-Real Madrid 0-1: i Reds giocano, Vinicius segna, Courtois fa miracoli. Dentro Firmino e Jota (Di sabato 28 maggio 2022) Al Parco dei Principi di Parigi si gioca l'ultimo atto della massima competizione europea: il LIVErpool vicecampione d'Inghilterra sfida... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Al Parco dei Principi di Parigi si gioca l'ultimo atto della massima competizione europea: ilrpool vicecampione d'Inghilterra sfida...

Advertising

tancredipalmeri : Documentare sul campo sempre utile. L’ho detto live su SportItalia @tvdellosport poi su @VBarCaracol :ingorghi di… - SkySport : LIVE dallo Stade de France di Parigi per la finale di #ChampionsLeague tra #Liverpool e #RealMadrid ? @PaoloCond… - SkySport : La finale di #ChampionsLeague comincerà con 15 minuti di ritardo. Gli aggiornamenti LIVE #SkySport #SkyUCL… - calciomercatoit : ?80’ - OCCASIONE LIVERPOOL! Tiro di Salah dal limite dell’area deviato da Diogo Jota: Courtois non si fa sorprender… - zazoomblog : LIVE Liverpool-Real Madrid 0-0 Finale Champions League 2022 in DIRETTA: finisce il primo tempo! - #Liverpool-Real… -