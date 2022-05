LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: i battistrada hanno 5’40” di vantaggio, fra poco il Pordoi (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 15.06 Ricordiamo i nomi degli attaccanti: Lennard Kämna (BOH), Thymen Arensman (DSM), Sam Oomen (TJV), Giulio Ciccone (TFS), Mauri Vansevenant (QST), Antonio Pedrero (MOV), Gijs Leemreize (TJV), Domen Novak (TBV), Davide Formolo (UAD), Sylvain Moniquet (LTS), Alessandro Covi (UAD), Mathieu van der Poel (AFC), Edoardo Zardini (DRA), Davide Ballerini (QST) e Andrea Vendrame (AGC). 15.04 I fuggitivi perdono una trentina di secondi nei confronti del plotone: non c’è grande accordo e sono pochi i corridori che collaborano a questa azione. 15.02 Poels si stacca definitivamente dal gruppo: bruttissima notizia per Mikel Landa che perde probabilmente l’uomo di maggior valore. 15.00 Continua a ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: 4° NIBALI, 8° POZZOVIVO 15.06 Ricordiamo i nomi degli attaccanti: Lennard Kämna (BOH), Thymen Arensman (DSM), Sam Oomen (TJV), Giulio Ciccone (TFS), Mauri Vansevenant (QST), Antonio Pedrero (MOV), Gijs Leemreize (TJV), Domen Novak (TBV), Davide Formolo (UAD), Sylvain Moniquet (LTS), Alessandro Covi (UAD), Mathieu van der Poel (AFC), Edoardo Zardini (DRA), Davide Ballerini (QST) e Andrea Vendrame (AGC). 15.04 I fuggitivi perdono una trentina di secondi nei confronti del plotone: non c’è grande accordo e sono pochi i corridori che collaborano a questa azione. 15.02 Poels si stacca definitivamente dal gruppo: bruttissima notizia per Mikel Landa che perde probabilmente l’uomo di maggior valore. 15.00 Continua a ...

