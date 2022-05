Laura Pausini | la notizia più attesa di tutte | “Finalmente!”

Advertising

oderosipotero11 : RT @dailydrama2022: 27 Maggio 2022 Laura Pausini comunista castrista - Octavia_Quake : E quando Gaia diventerà la nuova Laura Pausini... - partesipanti : roslaind che non va al matrimonio per “questioni lavorative” ma intanto sta ascoltando scatola di laura pausini per… - 80sBVLGARI : RT @italiansongss: ?? Tra te e il mare ?? Laura Pausini #italianmusic - leggoit : Laura Pausini guarita dal Covid: «Si riparte» -

Dopo 11 giorni finalmente sono negativa! E finalmente si riparte!'.è guarita dal Covid: l'annuncio in un post su Instagram con cui l'artista dà appuntamento ai fan per i prossimi impegni, entrambi all'Arena Rcf Campovolo di Reggio Emilia. 'Ci vediamo l'..."Dopo 11 giorni finalmente sono negativa! E finalmente si riparte!".è guarita dal Covid: l'annuncio in un post su Instagram con cui l'artista dà appuntamento ai fan per i prossimi impegni, entrambi all'Arena Rcf Campovolo di Reggio Emilia. "Ci vediamo l'...«Dopo 11 giorni finalmente sono negativa! E finalmente si riparte!». Laura Pausini è guarita dal Covid: l'annuncio in un post su Instagram con cui l'artista ...Dopo 11 giorni finalmente sono negativa! E finalmente si riparte!». Laura Pausini è guarita dal Covid: l'annuncio in un post su Instagram con cui l'artista dà ...