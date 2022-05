Isola dei famosi, tutti l’hanno notato: perché Alessandro Iannoni non era in studio (Di sabato 28 maggio 2022) Alessandro Iannoni dopo Isola dei famosi non era in studio nella nuova diretta di venerdì 27 maggio 2022. Il figlio di Carmen Di Pietro, sin da subito molto amato dal pubblico di Canale 5, non è stato eliminato ma si è auto escluso dopo il prolungamento del reality show per non perdere altro tempo all’università. Nonostante il fortissimo attaccamento, per molti anche troppo, mamma Carmen Di Pietro ha accettato senza problemi la decisione di Alessandro Iannoni di tornare in Italia e lasciare L’Isola dei famosi. “Ilary che ti devo dire, sono d’accordo con lui e io l’appoggio”, aveva spiegato nella scorsa diretta. Alessandro Iannoni dopo Isola: perché non era in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 maggio 2022)dopodeinon era innella nuova diretta di venerdì 27 maggio 2022. Il figlio di Carmen Di Pietro, sin da subito molto amato dal pubblico di Canale 5, non è stato eliminato ma si è auto escluso dopo il prolungamento del reality show per non perdere altro tempo all’università. Nonostante il fortissimo attaccamento, per molti anche troppo, mamma Carmen Di Pietro ha accettato senza problemi la decisione didi tornare in Italia e lasciare L’dei. “Ilary che ti devo dire, sono d’accordo con lui e io l’appoggio”, aveva spiegato nella scorsa diretta.doponon era in ...

