Il ministro degli Esteri Di Maio attacca Salvini per il suo viaggio a Mosca (Di sabato 28 maggio 2022) La notizia del viaggio di Matteo Salvini a Mosca sta scatenando non poche polemiche all’interno della maggioranza. Il portavoce di quello che sembra essere un malcontento è Luigi Di Maio, l’ex alleato del leghista durante il... Leggi su today (Di sabato 28 maggio 2022) La notizia deldi Matteosta scatenando non poche polemiche all’interno della maggioranza. Il portavoce di quello che sembra essere un malcontento è Luigi Di, l’ex alleato del leghista durante il...

Advertising

Linkiesta : Il piano per la pace di #DiMaio è l’opera struggente di un formidabile dilettante Il governo, a quanto pare, non a… - SimonaMalpezzi : Draghi rappresenta il Paese e Di Maio è il ministro degli Esteri. Quella di Salvini è un’azione estemporanea e senz… - ItaliaViva : Se #Conte pensa che il governo #Draghi sbagli in politica estera, a non riferire al Parlamento o sulla geopolitica… - AlexBazzaro : #DiMaio ci spiega come sta andando il suo piano di pace? Lui la titolarità dovrebbe averla essendo Ministro degli Esteri. #Ucraina? - delbuonosilvio : #Salvini non è il ministro degli esteri. Intervenga il governo . Solo Draghi e in subordine Di Maio possono trattar… -