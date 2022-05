GP Italia, Enea Bastianini in quarta fila: "Meritavamo di più" - News (Di sabato 28 maggio 2022) Le qualifiche del Gran Premio d'Italia della MotoGP al Mugello si sono chiuse con una decima posizione in griglia per Enea Bastianini , che aprirà quindi la quarta fila. Un risultato ottenuto con ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 28 maggio 2022) Le qualifiche del Gran Premio d'della MotoGP al Mugello si sono chiuse con una decima posizione in griglia per, che aprirà quindi la. Un risultato ottenuto con ...

Advertising

infoitsport : GP Italia, Enea Bastianini in quarta fila: “Meritavamo di più” - motosprint : GP Italia, Enea #Bastianini in quarta fila: “Meritavamo di più” - News - jember_portal : UPDATE Klasemen MotoGP 2022 GP Italia, Fabio Quartararo, Enea Bastianini dan Marc Marquez Ada di Posisi Mana? - infoitsport : MotoGP 2022. GP d'Italia al Mugello, Enea Bastianini: “In questo momento, in quattro abbiamo un ritmo superiore” - motosprint : #MotoGP #ItalianGP Enea commenta il venerdì ? -