Giro d'Italia 2022, Nibali: 'L'ultimo giorno di riposo avevo la febbre e un herpes' (Di sabato 28 maggio 2022) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Vincenzo Nibali, attualmente quarto nella classifica generale del Giro d'Italia 2022, ha voluto spiegare la differenza tra lui e i primi tre della graduatoria. A 38 anni, lo ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Vincenzo, attualmente quarto nella classifica generale deld', ha voluto spiegare la differenza tra lui e i primi tre della graduatoria. A 38 anni, lo ...

Advertising

marattin : Prosegue il giro d’Italia per parlare di riforma fiscale. Oggi alle 17.30 a Matera, e non dimenticate lunedì alle 1… - giroditalia : ?? His last mountain stage at the Giro d'Italia ?? ?? La sua ultima tappa di montagna al Giro d'Italia ?? #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - Manuela09467313 : @i_pmt Io giro l’italia in treno, per cazzeggiare e NON votare - PitRko : RT @Italia: La tappa 20 del @giroditalia Belluno-Marmolada ci porta in un paradiso per bike lovers, tra prati verdissimi incorniciati da ve… -