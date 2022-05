Giovane padre muore nell'incidente in moto - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 28 maggio 2022) di Maria Rosa Di Termine Ancora una vittima della strada e ancora un motociclista che perde la vita nel fiore degli anni in un tremendo scontro con un'auto. Il terribile incidente stradale è avvenuto ... Leggi su lanazione (Di sabato 28 maggio 2022) di Maria Rosa Di Termine Ancora una vittima della strada e ancora unciclista che perde la vita nel fiore degli anni in un tremendo scontro con un'auto. Il terribilestradale è avvenuto ...

Giovane padre muore nell'incidente in moto - Cronaca - lanazione.it A perdere la vita un giovane padre, Federico Fazzi di 39 anni, aretino di nascita ma da tempo residente a Ponticino. Stava percorrendo l'ex Statale in sella alla sua moto Suzuki per dirigersi al ... LA NAZIONE Giovane padre muore nell'incidente in moto Federico Fazzi aveva 39 anni e stava andando al lavoro: l'impatto tremendo con un'auto che si immetteva sulla strada regionale 69 ...