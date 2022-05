Firenze intitola una strada a Davide Sassoli: a due passi dall’Università Europea di Fiesole (Di sabato 28 maggio 2022) L'intervento di Dario Nardella, a margine dell'intitolazione della strada a David Sassoli. Si tratta dell'ultimo tratto di via di San Domenico da via della Piazzuola al confine con Fiesole, a due passi dalle sedi dell'Università Europea L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 28 maggio 2022) L'intervento di Dario Nardella, a margine dell'zione dellaa David. Si tratta dell'ultimo tratto di via di San Domenico da via della Piazzuola al confine con, a duedalle sedi dell'UniversitàL'articolo proviene daPost.

Advertising

Europarl_IT : Firenze intitola una via in memoria di David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo. Firenze è la città natale… - FirenzePost : Firenze intitola una strada a Davide Sassoli: a due passi dall’Università Europea di Fiesole - ManuelaFioren : RT @Europarl_IT: Firenze intitola una via in memoria di David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo. Firenze è la città natale del Pr… - CeciliaDelRe : RT @Europarl_IT: Firenze intitola una via in memoria di David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo. Firenze è la città natale del Pr… - EfstathAnna : RT @Europarl_IT: Firenze intitola una via in memoria di David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo. Firenze è la città natale del Pr… -