F1 | Charles Leclerc | “Una pole speciale con una macchina fantastica Domani pioverà? Nel caso saremo pronti”

(Di sabato 28 maggio 2022)non può che essere al settimo cielo dopo aver conquistato laposition del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montecarlo il padrone di casa per eccellenza ha nuovamente fatto la differenza quando contano i cronometri, centrando la partenza al palo numero 5 della stagione e la numero 14 della sua carriera. Per il portacolori della Ferrari le qualifiche odierne sono state un vero e proprio crescendo. Fenomenale in Q1 e Q2, quindi straordinario nel primo tentativo della Q3 con un clamoroso 1:11.376. Nel secondo giro lanciato il classe 1997 stava addirittura andando a migliorare il suo limite, ma l’incidente che ha visto coinvolti Sergio Perez e Carlos Sainz lo ha stoppato quando andava addirittura a cercare un tempo sull’1:11 bassissimo. Ad ogni modo missione ...

DisneyPixarIT : Indossate la tuta. Accendete i motori. Preparatevi ad andare verso l'infinito e oltre a Monaco! ???? #Lightyear… - ScuderiaFerrari : QUALI DAY mode ???? @charles_leclerc #essereFerrari?? #SpanishGP - DisneyPixarIT : Verso l'infinito e oltre con @scuderiaferrari e #Lightyear!?? ?? Siamo felici di annunciare che @charles_leclerc ha f… - sasastyles_ : RT @F1sssongever: CHARLES LECLERC TI AMO SEI IL MIO PILOTAAAAAAA - ifonlypeach : letteralmente leclerc è stato danneggiato perché al secondo tentativo aveva migliorato il tempo di duecento millesi… -

