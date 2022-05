Ecco la griglia di partenza del Gp di Monte Carlo Il retroscena | perché la Ferrari può dare una lezione alle lattine

(Di sabato 28 maggio 2022) Incredibile: prima fila tutta rossa nel Gp di Monaco. Charles Leclerc partirà davanti a tutti e in seconda posizione, subito dietro c'è il suo compgano di squadras Sainz. Lafa il bis come nel 2017 quando si prese la prima fila nel gp monegasco. In quell'occasione finì benissimo con Vettel arrivato primo alla bandiera scacchi davanti al compagno Kimi Raikkonen. Adesso i tifosi della rossa sognano un'altra doppietta storica ain gardo di rilanciare le ambizioni da Mondiale dellache deve fare i conti con la fuga in avanti di Max Verstappen. Ladeve giocare bene la sua partitanel Principato le Red Bull non hanno una buona tradizione. Ad esempio Verstappen non riesce a reggere il passo di ...

Advertising

Libero_official : La griglia di partenza del Gp di Monaco. Le Ferrari fanno l'impresa e sono davanti. Il dettaglio sui tempi: perché… - iamtotowolff : RT @ArmandoAreniell: Riprendendo la griglia di fine mercato a settembre, ecco quella definitiva dopo le mosse di gennaio: 1) #Inter 2) #N… - RobinHeed : RT @Karzar: Ci siamo. Il campionato italiano di Beach Volley è alla griglia di partenza. Ecco le date : 24-26 giugno, Bellaria Igea Marin… - Karzar : Ci siamo. Il campionato italiano di Beach Volley è alla griglia di partenza. Ecco le date : 24-26 giugno, Bellari… - SantiXVl : RT @ArmandoAreniell: Riprendendo la griglia di fine mercato a settembre, ecco quella definitiva dopo le mosse di gennaio: 1) #Inter 2) #N… -

i risultati e la classifica tempi delle qualifiche del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2022. Grande attesa sul mitico circuito di Montecarlo per una delle ...A Barcellonapoi il weekend perfetto per Leclerc ma solo fino alla rottura del motore che ha mandato in fumo i sogni della Rossa al Montmelò.DI PARTENZA FORMULA 1: I NUMERI RECENTI La ...Ecco la griglia di partenza del GP Monaco, settima tappa del Campionato 2022. La maledizione di Charles si spezzeràPole per Fabio Di Giannantonio (la prima in MotoGP) seguito da Bezzecchi e Marini. Ecco la griglia completa del GP Italia, in diretta domani alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming s ...