Covid, salgono le reinfezioni: 520mila casi in nove mesi (Di sabato 28 maggio 2022) Continua a salire il tasso di reinfezioni Covid in Italia . Anche nell'ultima settimana si registra un leggero aumento rispetto ai 7 giorni precedenti ;: si è saliti a una quota di reinfezioni pari al ... Leggi su leggo (Di sabato 28 maggio 2022) Continua a salire il tasso diin Italia . Anche nell'ultima settimana si registra un leggero aumento rispetto ai 7 giorni precedenti ;: si è saliti a una quota dipari al ...

Advertising

Miti_Vigliero : Iss: reinfezioni Covid salgono a 6,5%, 502mila casi in 9 mesi - leggoit : Covid, salgono le reinfezioni: 520mila casi in nove mesi - News24_it : Covid, news. Iss: reinfezioni Covid salgono a 6,5%, 502mila casi in 9 mesi. LIVE - Sky Tg24 - zazoomblog : Covid news. Iss: reinfezioni Covid salgono a 65% 502mila casi in 9 mesi. LIVE - #Covid #news. #reinfezioni #Covid - MundoNapoli : Covid-19: salgono i decessi in Campania -