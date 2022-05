Cosa resta di Alberto Savinio, sommo dilettante di scrittura, pittura e musica (Di sabato 28 maggio 2022) Sono caduti i settant’anni dalla morte di Alberto Savinio: quindi ora, per i diritti, liberi tutti. Vedremo se gli editori sapranno proporci una nuova immagine di questo sommo dilettante della scrittura, della pittura e della musica. Il quale per la precisione morì il 5 maggio, come capita con fatalità napoleonica ai personaggi di un suo racconto. Chissà Cosa avrebbe detto di questo scherzo della sorte, che gli ha imposto la “risoluzione suprema” dei problemi umani in un giorno così solenne, così “pompiere”. Savinio ricavava delle sorprendenti teorie – sempre corsive, ironiche, provvisorie – dalle coincidenze del destino. E chi si accosta alla sua biografia nota un altro fatto curioso. Gli scritti di questo precursore sono spesso ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 28 maggio 2022) Sono caduti i settant’anni dalla morte di: quindi ora, per i diritti, liberi tutti. Vedremo se gli editori sapranno proporci una nuova immagine di questodella, dellae della. Il quale per la precisione morì il 5 maggio, come capita con fatalità napoleonica ai personaggi di un suo racconto. Chissàavrebbe detto di questo scherzo della sorte, che gli ha imposto la “risoluzione suprema” dei problemi umani in un giorno così solenne, così “pompiere”.ricavava delle sorprendenti teorie – sempre corsive, ironiche, provvisorie – dalle coincidenze del destino. E chi si accosta alla sua biografia nota un altro fatto curioso. Gli scritti di questo precursore sono spesso ...

