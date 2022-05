Cannes 2022: Palma d’Oro a Triangle of Sadness, premiato l’italiano Le otto montagne (Di sabato 28 maggio 2022) Al Festival di Cannes 2022 la Palma d’Oro va allo svedese Triangle of Sadness di Ruben Östlund, mentre l’italiano Le otto montagne con Borghi & Marinelli vince il Premio della Giuria ex-aequo con Skolimowski: ecco tutti i vincitori Si è da poco conclusa la cerimonia di premiazione del 75° Festival di Cannes, con i riconoscimenti assegnati dalla giuria presieduta dall’attore Vincent Lindon. Un premio per l’Italia con Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, coproduzione con Francia e Belgio, che vince il Premio della Giuria (ex-aequo con EO di Jerzy Skolimowski). A consegnare il riconoscimento alla coppia di registi, che nel finale hanno regalato anche un ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 28 maggio 2022) Al Festival dilava allo svedeseofdi Ruben Östlund, mentreLecon Borghi & Marinelli vince il Premio della Giuria ex-aequo con Skolimowski: ecco tutti i vincitori Si è da poco conclusa la cerimonia di premiazione del 75° Festival di, con i riconoscimenti assegnati dalla giuria presieduta dall’attore Vincent Lindon. Un premio per l’Italia con Ledi Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, coproduzione con Francia e Belgio, che vince il Premio della Giuria (ex-aequo con EO di Jerzy Skolimowski). A consegnare il riconoscimento alla coppia di registi, che nel finale hanno regalato anche un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cannes, l'organizzazione del festival ha richiamato i registi belgi del film italiano Le 8 Montagne con Luca Marine… - vogue_italia : Il glam rock dei Måneskin (in total Gucci) conquista il Festival di Cannes per la premiere del film Elvis, e non av… - Agenzia_Ansa : Una attivista francese si è introdotta sul red carpet del film di George Miller al festival di Cannes. Nuda e imbra… - solocine : Trinca, cuore e rispetto per ogni film - solocine : Cannes, Premio speciale a Tori e Lokita dei Dardenne -