Bimbo di 4 anni investito a Cava D’Aliga: trasferito a Catania (Di sabato 28 maggio 2022) Scicli – Un Bimbo di 4 anni è stato investito ieri pomeriggio intorno alle ore 17,30 da un Suv in via Cornovaglia a Cava D’Aliga, frazione balneare di Scicli. Il bambino si trovava a poca distanza dal figlio ed erano vicino alla loro abitazione. Il bambino subito soccorso dall’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, dove è arrivato semi incosciente. I medici del pronto soccorso ne hanno immediatamente predisposto il trasferimento anche a causa dell’impossibilità di effettuare una Tac alla testa lo strumento diagnostico da giorni è fuori servizio. Il bambino, intorno alle ore 21,30 è stato poi trasferito in elisoccorso al Cannizzaro di Catania dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 28 maggio 2022) Scicli – Undi 4è statoieri pomeriggio intorno alle ore 17,30 da un Suv in via Cornovaglia a, frazione balneare di Scicli. Il bambino si trovava a poca distanza dal figlio ed erano vicino alla loro abitazione. Il bambino subito soccorso dall’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica, dove è arrivato semi incosciente. I medici del pronto soccorso ne hanno immediatamente predisposto il trasferimento anche a causa dell’impossibilità di effettuare una Tac alla testa lo strumento diagnostico da giorni è fuori servizio. Il bambino, intorno alle ore 21,30 è stato poiin elisoccorso al Czzaro didove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Roma un murale per Alfredino Rampi, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo, a Vermicino, il 13 giugno… - AlexBazzaro : Se allontani un bimbo di 9 anni da scuola perché si è tolto l’inutile cencio non dovresti nemmeno insegnare agli al… - mirkocalemme : Stessa fonte (che è allo stadio con un bimbo di cinque anni) mi parla di vari minivan distrutti dai tifosi locali,… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Guidonia, incidente tra due auto: gravissimo bimbo di tre anni, ferite altre due persone - SkyTG24 : Scontro tra auto a Guidonia, gravissimo un bimbo di 3 anni -