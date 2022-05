(Di sabato 28 maggio 2022) Sarebbe già fallito il tentativo di accerchiamento di, nelle ultime ore stretta nella morsa dell’esercito russo che era riuscito a bloccare ogni via d’accesso nella città. Secondo il capo dell’amministrazione militare regionale ucraina, Serhii Gaidai, citato da Ukrinform, le truppe di Mosca avrebbero subitosignificative e sarebbero state costrette a tornare alle posizioni dei giorni scorsi. Nella zona è stato comunque danneggiato un ponte trae Lysychansk: «Tuttavia, non abbandonano i tentativi di andare nelle retrovie delle nostre truppe e interrompere i rifornimenti logistici nella regione di Lugansk – ha detto Gaidai – Il nemico ha bombardato più volte, ci sono stati almeno tree in alcuni luoghi sono scoppiati ...

Dome689 : RT @Open_gol: Resiste la città ucraina dove sarebbero state uccise almeno 1.500 persone dall'inizio del conflitto, secondo il sindaco #Ukra… - Open_gol : Resiste la città ucraina dove sarebbero state uccise almeno 1.500 persone dall'inizio del conflitto, secondo il sin… - EffeBoccia : Assedio #Severdonetsk, #Kiev annuncia: «Russi in ritirata dopo pesanti perdite: ma i #bombardamenti continuano» Res…

... e un altro ponte trae Lysychansk è stato danneggiato. Colpi di artiglieria russi ... neutralizzando così la tattica russa dell'. Salvini presto a Mosca Per quest'anno niente ...Nella zona è stato comunque danneggiato un ponte trae Lysychansk: "Tuttavia, non abbandonano i tentativi di andare nelle retrovie delle nostre truppe e interrompere i rifornimenti ... Assedio Severdonetsk, Kiev annuncia: «Russi in ritirata dopo pesanti perdite: ma i bombardamenti continuano» I filorussi: “Conquistata la città di Lyman, ucraini senza vie per la ritirata”. Il presidente ucraino: 'Vogliamo più aiuti militari'. La Chiesa Ortodossa ucraina ha dichiarato “piena indipendenza” da ...Fari puntati sempre sul Donbass, dove la pressione militare russa si fa sempre più importante. Nella notte il presidente ucraino Zelensky ha assicurato di non avere intenzione di abbandonare l'est del ...