Alessia Marcuzzi torna in un nuovo programma: ecco dove e quando andrà in onda (Di sabato 28 maggio 2022) Alessia Marcuzzi potrebbe presto tornare in tv. Ieri sera è andato in onda su Rai Uno lo speciale celebrativo di Domenica In, intitolato proprio Domenica In Show. Si è trattata di una serata celebrativa, voluta dalla padrona di casa Mara Venier per festeggiare i tredici anni al timone del contenitore domenicale della rete ammiraglia Rai. La serata ha ottenuto un buon risultato dal punto di vista del riscontro del pubblico e da quello degli ascolti, complice anche un parterre di ospiti capace di intercettare un pubblico ampio. Tra gli ospiti più attesi c'era senza ombra di dubbio Alessia Marcuzzi, tornata in televisione dopo un'assenza di oltre un anno: il 30 giugno dello scorso anno, infatti, la conduttrice romana attraverso un comunicato aveva ufficializzato il suo ...

