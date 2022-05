Al via col giovane Händel la rassegna dell’Ensemble Locatelli (Di sabato 28 maggio 2022) I concerti Il 29 maggio con l’orchestra barocca si cimentano le voci soliste delle sorelle Caterina e Margherita Maria Sala. Poi un appuntamento ogni domenica fino al 3 luglio. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 28 maggio 2022) I concerti Il 29 maggio con l’orchestra barocca si cimentano le voci soliste delle sorelle Caterina e Margherita Maria Sala. Poi un appuntamento ogni domenica fino al 3 luglio.

Advertising

GioMelandri : La scrittrice premio Nobel Svetlana Aleksievic: “La Russia sta facendo quello che i nazisti facevano sul suo territ… - BentivogliMarco : 'Sei venuto col gommone'. Vediamo quanto impiegano per trovare i sub-umani che hanno insultato il ragazzo che face… - Rodope86 : RT @moni_moni75: Stasera via col romanticismo sfrenato Il bacio di Romeo e Giulietta Belli, giovani e dannati Frank Dicksee _ 1884 htt… - sergio_olivetti : @federikobi @cippiriddu Dai su. Siamo seri. Dagli ottavi in avanti ha avuto una serie di circostanze favorevoli a c… - GMaxhouse : @francecaminiti Sa far politica. Vinte le primarie, per quella stessa ignoranza degli italiani che portò Berluscon… -