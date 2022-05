Uomini e donne, Ida Platano litiga con Riccardo Guarnieri e ha bisogno di acqua. Maria De Filippi: “Non sta bene se trema così” (Di venerdì 27 maggio 2022) Il ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non è andato come i fan speravano. Nella puntata di Uomini e donne di giovedì 26 maggio, l’ex coppia è stata protagonista di una violenta discussione in studio, in cui entrambi hanno cercato di fare chiarezza sui sentimenti reciproci. La cena di qualche giorno prima non ha ottenuto gli effetti desiderati: “Il problema è che tu non senti niente. Tu mi hai amato solo un attimo, poi è passato subito”, ha detto la Platano, che, per la tanta rabbia, ha avuto bisogno di un bicchiere d’acqua. La donna era visibilmente scossa, tanto che Maria De Filippi si è preoccupata: “Non sta bene se trema così, è dettato dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Il ritorno di fiamma tra Idanon è andato come i fan speravano. Nella puntata didi giovedì 26 maggio, l’ex coppia è stata protagonista di una violenta discussione in studio, in cui entrambi hanno cercato di fare chiarezza sui sentimenti reciproci. La cena di qualche giorno prima non ha ottenuto gli effetti desiderati: “Il problema è che tu non senti niente. Tu mi hai amato solo un attimo, poi è passato subito”, ha detto la, che, per la tanta rabbia, ha avutodi un bicchiere d’. La donna era visibilmente scossa, tanto cheDesi è preoccupata: “Non stase, è dettato dalla ...

