Trappola per i possessori di Postepay: così possono prosciugarvi il conto (Di venerdì 27 maggio 2022) Avviso essenziale per coloro che hanno un conto alle Poste ed utilizzano la nota carda per pagare e ritirare contante: attenzione alla frode Moltissimi italiani, da quando le Poste hanno introdotto tale innovazione, hanno deciso di aprire un conto finanziario presso la struttura statale. Senza doversi affidare a banche e casse di risparmio articolate, Poste L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Avviso essenziale per coloro che hanno unalle Poste ed utilizzano la nota carda per pagare e ritirare contante: attenzione alla frode Moltissimi italiani, da quando le Poste hanno introdotto tale innovazione, hanno deciso di aprire unfinanziario presso la struttura statale. Senza doversi affidare a banche e casse di risparmio articolate, Poste L'articolo proviene da Inews24.it.

angelicamassera : Per dovere di cronaca: mi stanno scrivendo in tanti (persone che hanno lavorato con lui) che non è come dicono. Gli… - Blowjoint : RT @La27ora: La giuria del @premioluchetta ha annunciato vincitori e vincitrici. Per la categoria Stampa italiana il premio va @ritarapis e… - CeciliaCerasaro : ??'Crescere per crescere è una trappola'?? @eugenioinviadig - gattospaziale : @jacopo_iacoboni I russi. Proprio i russi sono in una trappola mortale per pioggia e fango. Esilarante - Greci02810311 : @ilfoglio_it @AnnalisaChirico Questo è risaputo.per questo voterò z.eviterò di cadere nella trappola della magistra… -