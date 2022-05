Terremoti: scossa di magnitudo 6.3 a Timor Est, in Asia (Di venerdì 27 maggio 2022) Un terremoto di magnitudo 6.3 è avvenuto nel piccolo Stato di Timor Est, nel Sud Est Asiatico. Ne dà notizia l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'ipocentro è stato individuato a una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Un terremoto di6.3 è avvenuto nel piccolo Stato diEst, nel Sud Esttico. Ne dà notizia l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'ipocentro è stato individuato a una ...

Advertising

repubblica : Terremoti: scossa di magnitudo 7.2 in Peru', al confine con Bolivia - TerrinoniL : Terremoti: scossa di magnitudo 6.3 a Timor Est, in Asia - Ultima Ora - De_Sand88 : RT @Agenzia_Ansa: Un terremoto di magnitudo 6.3 è avvenuto nel piccolo Stato di Timor Est, nel Sud Est asiatico. Ne dà notizia l'Istituto n… - Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 6.3 è avvenuto nel piccolo Stato di Timor Est, nel Sud Est asiatico. Ne dà notizia l'Isti… - iconanews : Terremoti: scossa di magnitudo 6.3 a Timor Est, in Asia -