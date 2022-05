Successo per la capsula Starliner di Boeing, ma il colosso resta all’inseguimento di SpaceX (Di venerdì 27 maggio 2022) C’è voluto più del previsto ma alla fine la nuova capsula di Boeing, la Starliner, è atterrata con Successo dopo aver raggiunto ed esserci agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Una missione dimostrativa e ancora senza equipaggio ma essenziale affinché il colosso dell’aerospazio americano potesse dimostrare che i problemi del passato sono stati risolti. La Starliner è atterrata a White Sands Space Harbor, parte del centro White Sands Missile Range dell'esercito americano situato nel New Mexico il 25 maggio alle 18:49 locali, con un touchdown perfetto che ha segnato la conclusione il volo orbitale dimostrativo numero 2. La capsula era decollata spinta da un razzo Atlas V della United Launch Alliance la sera del 19 maggio scorso ed è arrivata ad ... Leggi su panorama (Di venerdì 27 maggio 2022) C’è voluto più del previsto ma alla fine la nuovadi, la, è atterrata condopo aver raggiunto ed esserci agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Una missione dimostrativa e ancora senza equipaggio ma essenziale affinché ildell’aerospazio americano potesse dimostrare che i problemi del passato sono stati risolti. Laè atterrata a White Sands Space Harbor, parte del centro White Sands Missile Range dell'esercito americano situato nel New Mexico il 25 maggio alle 18:49 locali, con un touchdown perfetto che ha segnato la conclusione il volo orbitale dimostrativo numero 2. Laera decollata spinta da un razzo Atlas V della United Launch Alliance la sera del 19 maggio scorso ed è arrivata ad ...

Advertising

acspezia : Complimenti all’@OfficialASRoma per il successo nella prima edizione della @europacnfleague ???? ?? #UECL #UECLfinal - VVezzali : Complimenti alla @OfficialASRoma per questo importante successo per tutto il calcio Italiano! Siamo orgogliosi di… - capuanogio : ?? #Maldini alla #gds: 'Io e #Massara siamo in scadenza e non abbiamo rinnovato. Per il nostro percorso e per ciò c… - turbosboy : @sore_bionda Viene naturale domandarsi cosa sia successo per non potercelo raccontare ?? - chottomatte02 : tra queste millevoci davvero non ce n'è una che ci racconti cosa cavolo è successo quel giorno? questo mi pare mate… -

Michele Bravi, il nuovo singolo è Zodiaco Il successo gli permette di cantare il brano principale della colonna sonora di Sotto una buona stella , film di Carlo Verdone del 2014, affiancato per l'occasione da Paola Cortellesi. Il 16 maggio ... Netalia, il cloud è una grande opportunità per i partner ... Zunino insiste su questo punto : 'Vogliamo accompagnare i partner nel loro viaggio di cloud transformation; solo in questo modo si creano le corrette condizioni per avere successo sul mercato, ... gazzettadimilano.it Rewind, Aprilia Mana 850: rivoluzione automatica Innovazione di qualità, ma poco successo Per quanto riguarda le doti dinamiche, con Aprilia si va sempre sul sicuro, e i tecnici di Noale sono riusciti a realizzare una moto tanto agile quanto stabile ... Con la schiacciasassi sui Cd di Laura Pausini, l'insolita protesta: cosa è successo a Miami Insolita protesta a Miami contro Laura Pausini. Un gruppo di esiliati cubani ha passato uno schiacciasassi su alcuni suoi Cd in segno di protesta per una foto scattata nel 2018 in cui la cantante si è ... Ilgli permette di cantare il brano principale della colonna sonora di Sotto una buona stella , film di Carlo Verdone del 2014, affiancatol'occasione da Paola Cortellesi. Il 16 maggio ...... Zunino insiste su questo punto : 'Vogliamo accompagnare i partner nel loro viaggio di cloud transformation; solo in questo modo si creano le corrette condizioniaveresul mercato, ... Grande successo per Spettacoli alla Frutta in Piazza Duca d'Aosta. Innovazione di qualità, ma poco successo Per quanto riguarda le doti dinamiche, con Aprilia si va sempre sul sicuro, e i tecnici di Noale sono riusciti a realizzare una moto tanto agile quanto stabile ...Insolita protesta a Miami contro Laura Pausini. Un gruppo di esiliati cubani ha passato uno schiacciasassi su alcuni suoi Cd in segno di protesta per una foto scattata nel 2018 in cui la cantante si è ...