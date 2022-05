Roland Garros 2022, Zidane presente a Parigi. Il pubblico gli chiede di allenare il Psg (Di venerdì 27 maggio 2022) L’ex tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, attualmente si trova a Parigi per assistere al Roland Garros 2022. Il francese è stato avvistato in compagnia della moglie al Suzanne Lenglen, dove ha assistito al match tra Rafael Nadal e Botic Van De Zandschulp. Zidane ovviamente ha rubato l’attenzione degli spettatori, che ne hanno approfittato per chiedergli autografi e, soprattutto, di diventare il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) L’ex tecnico del Real Madrid, Zinedine, attualmente si trova aper assistere al. Il francese è stato avvistato in compagnia della moglie al Suzanne Lenglen, dove ha assistito al match tra Rafael Nadal e Botic Van De Zandschulp.ovviamente ha rubato l’attenzione degli spettatori, che ne hanno approfittato perrgli autografi e, soprattutto, di diventare il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. SportFace.

