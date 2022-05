Roland Garros 2022 | 6-3 6-3 6-2 tra Djokovic e Bedene | il serbo accede agli ottavi dello slam parigino

(Di venerdì 27 maggio 2022) Termina 6-3 6-3 6-2 il match tra, incontro valevole per il terzo turno del. Una grande vittoria perquella ottenuta sul Philippe Chatrier, che permette aldi raggiungere glidi finali. Il numero uno al mondo ora affronterà Diego Schwartzman. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partitamostra subito diverse difficoltà nei suoi game di servizio, tant’è che nei primi quattro game annulla ben 5 palle break al. Nonostante le occasioni sprecate, però,non si scompone e nel sesto game del set strappa il servizio all’avversario. Il numero uno ...

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Martina Trevisan agli ottavi di finale L'azzurra elimina l'australiana Daria Savill… - Eurosport_IT : MARTINA AGLI OTTAVIIIIII ?????? Ancora seconda settimana per Trevisan al Roland Garros dopo i quarti nel 2020: Savill… - Eurosport_IT : Novak Djokovic agli ottavi senza fatica! ?????? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #RG22 | #Djokovic - vdisalvo61 : RT @antogar78: Strepitosa Martina #Trevisan. Ottava vittoria di fila, ottavi a #RolandGarros e il sogno continua… -

PARIGI (FRANCIA) " Martina Trevisan conferma una volta di più il suo feeling speciale con la terra rossa di Parigi. Obiettivo ottavi centrato per la 28enne mancina di Firenze al: la toscana, numero 59 del mondo e reduce dal primo titolo Wta conquistato a Rabat proprio alla vigilia dello Slam francese, si è imposta per 6 - 3 6 - 4 sull'australiana Daria Gavrilova ...Martina Trevisan la prima italiana a raggiungere la seconda settimana gli ottavi al. La toscana ha superato per 6 - 3 6 - 4 l'australiana Daria Gavrilova Saville. Un risultato ottenuto con la grinta e che riporta l'azzurra a un solo passo dallo storico quarto di finale ...Dopo un solo Slam di assenza, Leylah Fernandez è tornata agli ottavi e per la prima volta in carriera è tra le migliori 16 al Roland Garros. Bellissima la sua affermazione contro Belinda Bencic ...Il Roland Garros 2022 di tennis ha visto la vittoria al terzo turno di Martina Trevisan: l’azzurra sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato 240 punti nel ranking WTA. Prosegue così per ...