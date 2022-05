Padova, una neonata positiva alla cocaina. Il ricovero con traumi sul corpo: l’ipotesi di maltrattamenti (Di venerdì 27 maggio 2022) È risultata positiva alla cocaina una neonata di sei mesi, dallo scorso 9 maggio ricoverata per emorragia cerebrale all’ospedale di Padova. Quando la piccola era stata portata d’urgenza due giorni prima al pronto soccorso di Chioggia, riportano i giornali locali, sul suo corpo erano stati notati alcuni traumi. La bambina era in preda a malesseri e vomito. Sul caso indaga la procura di Venezia, che ha aperto un’inchiesta senza ipotesi di reato e indagati. I genitori della piccola sarebbero stati sentiti dai carabinieri, che non escluderebbero l’ipotesi di maltrattamenti sulla neonata. La procura punta quindi a chiarire se la bambina sia stata vittima della sindrome del «baby shake», procurata dopo uno scuotimento ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 maggio 2022) È risultataunadi sei mesi, dallo scorso 9 maggio ricoverata per emorragia cerebrale all’ospedale di. Quando la piccola era stata portata d’urgenza due giorni prima al pronto soccorso di Chioggia, riportano i giornali locali, sul suoerano stati notati alcuni. La bambina era in preda a malesseri e vomito. Sul caso indaga la procura di Venezia, che ha aperto un’inchiesta senza ipotesi di reato e indagati. I genitori della piccola sarebbero stati sentiti dai carabinieri, che non escluderebberodisulla. La procura punta quindi a chiarire se la bambina sia stata vittima della sindrome del «baby shake», procurata dopo uno scuotimento ...

