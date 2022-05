Ora, solo ora, la Rai derubrica il caso della stella a cinque punte in ascensore ad “atto vandalico” (Di venerdì 27 maggio 2022) Si era gridato allo scandalo, al ritorno delle minacce delle Brigate Rosse. Era stato anche indicato l’obiettivo di quella minaccia e il movente: il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano per via della sua partecipazione alla convention di Fratelli d’Italia a Milano. In realtà, come poi dimostrato nei giorni successivi, quella “denuncia” a orologeria era fasulla. Quella stella a cinque punte, “graffiata” sul vetro dello specchio di un ascensore nella sede della Rai a Roma era lì da anni. E ora, a venti giorni dall’interrogazione in Vigilanza su questo caso, anche viale Mazzini a derubricato il tutto, passando dall'”intimidazione brigatista” all'”atto vandalico”. E anche vecchio. Dopo 20 giorni di silenzio, ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Si era gridato allo scandalo, al ritorno delle minacce delle Brigate Rosse. Era stato anche indicato l’obiettivo di quella minaccia e il movente: il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano per viasua partecipazione alla convention di Fratelli d’Italia a Milano. In realtà, come poi dimostrato nei giorni successivi, quella “denuncia” a orologeria era fasulla. Quella, “graffiata” sul vetro dello specchio di unnella sedeRai a Roma era lì da anni. E ora, a venti giorni dall’interrogazione in Vigilanza su questo, anche viale Mazzini ato il tutto, passando dall'”intimidazione brigatista” all'””. E anche vecchio. Dopo 20 giorni di silenzio, ...

