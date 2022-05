Nations League: Italia Inghilterra si giocherà a San Siro (Di venerdì 27 maggio 2022) Gli azzurri tornano a giocare a San Siro dopo l’ultima volta nell’ottobre del 2021. L’Italia affronterà l’Inghilterra in Nations League L’Italia torna a Milano a quasi un anno di distanza dall’ultima gara giocata e persa con la Spagna nell’ottobre 2021: gli azzurri saranno impegnati in Nations League e affronteranno l’Inghilterra venerdì 23 settembre alle ore 20.45. Gli Azzurri giocheranno per la 60ª volta a Milano, dove ha collezionato 37 vittorie, 19 pareggi e 3 sconfitte. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Gli azzurri tornano a giocare a Sandopo l’ultima volta nell’ottobre del 2021. L’affronterà l’inL’torna a Milano a quasi un anno di distanza dall’ultima gara giocata e persa con la Spagna nell’ottobre 2021: gli azzurri saranno impegnati ine affronteranno l’venerdì 23 settembre alle ore 20.45. Gli Azzurri giocheranno per la 60ª volta a Milano, dove ha collezionato 37 vittorie, 19 pareggi e 3 sconfitte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Azzurri : #Nazionale ???? ?? #NationsLeague: gli #Azzurri tornano a ‘San Siro’ in occasione del match con l’#Inghilterra del 2… - FLAW_CALCIO : RT @Azzurri: #Nazionale ???? ?? #NationsLeague: gli #Azzurri tornano a ‘San Siro’ in occasione del match con l’#Inghilterra del 23 settembre… - sportli26181512 : Italia, sfida con l'Inghilterra a San Siro il 23 settembre: Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno gli ingles… - LAROMA24 : Olanda: Karsdorp fuori dai convocati per le gare di Nations League #AsRoma - MoeMoeMoe1992 : RT @Azzurri: #Nazionale ???? ?? #NationsLeague: gli #Azzurri tornano a ‘San Siro’ in occasione del match con l’#Inghilterra del 23 settembre… -