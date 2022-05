Napoli, Spalletti chiede Nandez come rinforzo per la Champions (Di venerdì 27 maggio 2022) Nandez finisce nel mirino del Napoli: il calciatore ha il gradimento dell’allenatore dei partenopei Spalletti in vista della Champions League Stando a quanto riferito dallaGazzetta dello Sport, sarebbero sempre più insistenti le voci dell’interesse del Napoli nei confronti del centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez. Il tecnico Luciano Spalletti avrebbe individuato nelle caratteristiche tecniche il profilo ideale per la squadra che verrà, soprattutto in ottica Champions. Il club partenopeo ha di certo l’appoggio del procuratore del giocatore Pablo Bentancur che pochi giorni fa, in un’intervista a Radio Kiss Kiss ha dichiarato: «Vedere Nandez a Napoli sarebbe bellissimo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022)finisce nel mirino del: il calciatore ha il gradimento dell’allenatore dei partenopeiin vista dellaLeague Stando a quanto riferito dallaGazzetta dello Sport, sarebbero sempre più insistenti le voci dell’interesse delnei confronti del centrocampista del Cagliari Nahitan. Il tecnico Lucianoavrebbe individuato nelle caratteristiche tecniche il profilo ideale per la squadra che verrà, soprattutto in ottica. Il club partenopeo ha di certo l’appoggio del procuratore del giocatore Pablo Bentancur che pochi giorni fa, in un’intervista a Radio Kiss Kiss ha dichiarato: «Vederesarebbe bellissimo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ADeLaurentiis : Grazie a Spalletti, allo staff, alla squadra e a tutti quelli che lavorano nel Napoli. Un grazie a tutti i nostri t… - sscnapoli : ?? #Spalletti “Rinnoveremo il gruppo con elementi di qualità. Stiamo lavorando per un Napoli sempre più competitivo”… - gilnar76 : Spalletti non vuole privarsi di Osimhen: pronto qualche accorgimento per esaltarlo ancora di più #Forzanapoli… - CalcioNews24 : Napoli, Spalletti chiede Nandez come rinforzo per la Champions - PianetaN : Lunedì 30 maggio - a Palazzo Petrucci a Napoli ore 11.30 - avrà luogo la presentazione del ritiro azzurro a Castel… -