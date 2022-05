Napoli | Kalajdzic per l’attacco? Le ultime

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 27 maggio 2022) Ilsi sta preparando al meglio per la prossima sessione di calciomercato con l’obiettivo di ampliare tutti i reparti e competere per la lotta scudetto. Sono tanti, infatti, i nomi interessanti per il club e in queste ore se n’è aggiunto un altro: Sasa. Vediamo lenews.per? La partenza L'articolo