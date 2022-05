Nanosatelliti | l’ASI scommette sullo Spazio del futuro

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 27 maggio 2022) Cresce il settore dei; sono quei satelliti in miniatura che consentono di esaminare i vulcani così come le lune di Marte. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha lanciato ben 20 progetti innovativi in questo campo, nell’ambito del neonato programma Alcor.ha svelato pubblicamente le sue ambizioni in materia di minisatelliti Vulcain, ad esempio, che consentono di monitorare i vulcani. Ma anche dei cubesat matrioska Taste, che hanno per compito quello di esplorare le lune di Marte. Si tratta appunto di 2 dei 20 innovativi progetti italiani in formato nano in arrivo. A rendere possibile lo sviluppo di queste iniziative è un investimento di oltre 100 milioni di euro da parte dall’Agenzia Spaziale Italiana. Per coordinare il crescente settore deiè nato Alcor, lo specifico programma del...