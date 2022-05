MotoGP | strapotere italico al Mugello | Espargaro 1° davanti alle Ducati in FP2 - News

(Di venerdì 27 maggio 2022) Italia al potere. E non parliamo del fatto che si sta correndo tra le bellissime colline del, bensì perché al termine della FP2 " dove la varietà nell'utilizzo delle mescole non manca - vi ...

Advertising

Motosprint.it

I tempi: i prezzi dei biglietti per il Mugello e dove acquistarliFu lui ad interrompere lodi Rossi in. Lui a riuscire laddove i vari Biaggi, Gibernau e Capirossi avevano fallito. Quella stagione e quel pomeriggio a Valencia lo fecero entrare per ... MotoGP, strapotere italico al Mugello: Espargaro 1° davanti alle Ducati in FP2 Il nove volte iridato è il pilota più vincente sulla pista toscana davanti all'ex compagno di squadra. L'ultimo a trionfare è stato Fabio Quartararo, nella passata stagione ...