Milan, Braglia: “Ora i rossoneri devono crescere anche con il Mercato” (Di venerdì 27 maggio 2022) Milan, Braglia- A Tmw Radio ha parlato l’ex portiere Braglia del Milian e di tutte le situazioni dei rossoneri e del Mercato, ma non solo ad oggi. LE SUE PAROLE Stop alle trattative con Investcorp ma continua con l’altra cordata. Ed Elliott non andrà via definitivamente: “La volontà di Elliott è quella di andare avanti, anche perché ha vinto il campionato. Se il Milan non avesse vinto, forse gli scenari sarebbero stati diversi. E’ una scelta economicamente che ci sta”. Il Milan ora deve fare qualcosa in attacco, vista anche l’operazione di Ibrahimovic: “Sono curioso di vedere la società cosa farà. Dal punto di vista tecnico, Pioli è stato rinnovato. La rosa va comunque rinforzata, soprattutto per la Champions. Forse un giocatore di ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 27 maggio 2022)- A Tmw Radio ha parlato l’ex portieredel Milian e di tutte le situazioni deie del, ma non solo ad oggi. LE SUE PAROLE Stop alle trattative con Investcorp ma continua con l’altra cordata. Ed Elliott non andrà via definitivamente: “La volontà di Elliott è quella di andare avanti,perché ha vinto il campionato. Se ilnon avesse vinto, forse gli scenari sarebbero stati diversi. E’ una scelta economicamente che ci sta”. Ilora deve fare qualcosa in attacco, vistal’operazione di Ibrahimovic: “Sono curioso di vedere la società cosa farà. Dal punto di vista tecnico, Pioli è stato rinnovato. La rosa va comunque rinforzata, soprattutto per la Champions. Forse un giocatore di ...

