Meteo, sarà un weekend turbolento: temporali, venti freddi e temperature in calo (Di venerdì 27 maggio 2022) Quello che sta per iniziare sarà un weekend tutt'altro che estivo, almeno in alcune zone d'Italia. Dopo diversi giorni di bel tempo e temperature sopra la media, il vortice mediterraneo sta per incunearsi nello Stivale, facendosi strada attraverso... Leggi su europa.today (Di venerdì 27 maggio 2022) Quello che sta per iniziareuntutt'altro che estivo, almeno in alcune zone d'Italia. Dopo diversi giorni di bel tempo esopra la media, il vortice mediterraneo sta per incunearsi nello Stivale, facendosi strada attraverso...

Previsioni meteo, weekend di pioggia con calo delle temperature anche di 10 gradi ... in estensione verso il Nord - Ovest ed il Centro Italia; il vento forte sarà un protagonista del ... Le previsioni meteo del weekend Venerdì 27 maggio - Al Nord: più instabile sui rilievi, sole altrove. ... Irruzione polare nel weekend: temporali, vento e calo termico Meteo 'turbolento' in vista. Dopo una lunga fase caldissima, sta infatti per arrivare una massa d'... in estensione verso il Nord - Ovest ed il Centro Italia; il vento forte sarà un protagonista del ... iLMeteo.it ... in estensione verso il Nord - Ovest ed il Centro Italia; il vento forteun protagonista del ... Le previsionidel weekend Venerdì 27 maggio - Al Nord: più instabile sui rilievi, sole altrove. ...'turbolento' in vista. Dopo una lunga fase caldissima, sta infatti per arrivare una massa d'... in estensione verso il Nord - Ovest ed il Centro Italia; il vento forteun protagonista del ... Meteo Napoli: oggi nubi sparse, poco nuvoloso nel weekend