“La scelta di Luca e Veronica” UeD | il pubblico aspettava questo | la decisione sui due tronisti

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 maggio 2022) Novità suSalatino eRimondi a Uomini e Donne. C’è grandissima attesa per le loro scelte e ora ilha saputo tutto su ciò che accadrà ormai a breve. Il dating show di Maria De Filippi è praticamente agli sgoccioli e quindi tutti si stanno chiedendo quando arriverà il fatidico momento. Ci sono già state diverse anticipazioni sul loro percorso conclusivo, ma ora sono emerse anche alcune notizie da considerare quasi ufficiali legate all’appuntamento finale di entrambi. In attesa di vedere tutto a Uomini e Donne diSalatino eRimondi, su quest’ultima è stato rivelato qualcosa di clamoroso e inaspettato. Infatti, pare che lei conoscesse già il corteggiatore scelto come fidanzato perché i due hanno un’amica in comune a Venezia e hanno aspettato qualche esterna per ...